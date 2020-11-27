Бумаги Ozon и HeadHunter войдут в базы расчета ключевых индексов Московской биржи, следует из сообщения торговой площадки.

Мосбиржа в пятницу представила новые базы расчета индексов. «Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций , которые будут действовать с 18 декабря 2020 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов», — отмечается в релизе.

«Депозитарные расписки «Глобалтранс Инвестмент ПиЭлСи», «Озон Холдингс ПиЭлСи» и «ХэдХантер Групп ПиЭлСи» войдут в состав базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС», — сообщает, в частности, биржа. Уточняется, что лист ожидания на включение в основные индексы будет представлен обыкновенными акциями ПАО «Совкомфлот», а лист ожидания на исключение — обыкновенными акциями ПАО «Юнипро».

Депозитарные расписки Globaltrans, Ozon, HeadHunter и MD Medical Group Investments PLC, наряду с обыкновенными акциями «Совкомфлота» и ПАО «ГК «Самолет», включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции ПАО «Таттелеком», ПАО «Бурятзолото», ПАО «ГТМ», ПАО «ЧМК» и ПАО «МРСК Юга», а также привилегированные акции ПАО «Центральный телеграф».

База расчета индекса «голубых фишек» изменится за счет включения в ее состав депозитарных расписок Mail.ru («Мэйл.ру Груп Лимитед») и исключения обыкновенных акций ПАО «АК «АЛРОСА», сообщает также биржа.

В состав базы расчета индекса средней и малой капитализации будут добавлены депозитарные расписки Globaltrans и MD Medical Group Investments, вместе с обыкновенными акциями «Совкомфлота». Покинут индекс обыкновенные акции ПАО «МРСК Волги».

На основании рекомендации индексного комитета биржа приняла решение об отраслевой классификации Globaltrans, MD Medical Group Investments и «Совкомфлота» и о включении ценных бумаг эмитентов в соответствующие отраслевые индексы: депозитарные расписки MD Medical Group Investments дополнят базу расчета индекса потребительского сектора, а депозитарные расписки Globaltrans и обыкновенные акции «Совкомфлота» попадут в состав индекса транспорта.

Из состава индекса транспорта будут исключены обыкновенные акции ГТМ. Индекс металлов и добычи дополнят обыкновенные акции ПАО «Селигдар», но из него исключаются обыкновенные акции ПАО «ТМК» и привилегированные акции ПАО «Мечел».



В сообщении биржи также приводятся установленные ею коэффициенты free-float для ряда ценных бумаг.

