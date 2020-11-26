Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, пишет РБК . Это следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.

Банк России должен быть наделен правом оценивать уровень риска юрлиц и ИП, которые обслуживаются в российских банках, говорится в документе. Соответствующие изменения будут внесены в ст. 4 закона «О Центральном банке» (86-ФЗ), где описываются функции регулятора. ЦБ может и должен подключиться к проверке банковских клиентов на сомнительность, поскольку имеет много разной информации о характере их операций, говорил ранее глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Как следует из проекта закона, поправки потребуются и в основной антиотмывочный закон (115-ФЗ), чтобы изменить регламент взаимодействия ЦБ с банками при выявлении подозрительных клиентов. Предполагается, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях клиентов в ЦБ и Росфинмониторинг. Регулятор будет относить клиентов к одной из трех групп в зависимости от уровня риска: группа с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции (красная зона); группа со средним риском (желтая зона); группа с низким риском (зеленая зона). Такое распределение будут проводить и банки на разных этапах работы с клиентом. Информация будет направляться в ЦБ. Если регулятор понизит статус юрлица или переведет его в самую рисковую группу, кредитная организация в течение пяти рабочих дней может направить регулятору собственные оценки по этому клиенту. Если же банк согласится с решением ЦБ, новый подход должен применяться к компании уже на следующий рабочий день.

Для клиентов из красной зоны устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, использование системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системы быстрых платежей (СБП). Ограничения возможны, даже если компания не будет считаться высокорисковой, но захочет перевести средства контрагенту из красной зоны. За низкорисковыми клиентами из зеленой зоны банки смогут следить не так пристально. Отказы по переводам между «зелеными» клиентами не допускаются. Желтая зона клиентов — промежуточная. Если специалисты финмониторинга заметят в их деятельности признаки сомнительности, это может стать основанием для остановки операций. На особом контроле также останутся ИП и юрлица зеленой зоны, работающие с клиентами из желтой.

При попадании клиента в красную зону банк будет обязан проинформировать его об этом. Если такая компания дважды за год столкнется с запретом на проведение операций, любой из банков сможет расторгнуть с ней договор и отказать в снятии или переводе средств при закрытии счетов. Банки также получат право не принимать новых клиентов из красной зоны на обслуживание.

Предполагается, что компании зеленой и желтой зон будут иметь возможность узнавать свой статус в банке по запросу. Клиент, отнесенный в красную зону, сможет в течение полугода оспорить это, предоставив документы и пояснения в банк. За ним сохранится право на обращение в межведомственную комиссию при Банке России. Отказы банков в обслуживании или проведении операций при этом не будут считаться основанием для гражданско-правовой ответственности.