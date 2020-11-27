Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.



Как сообщил Аксаков журналистам, документом предлагается создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»), через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам и использовать ее при реализации процедур ПОД/ФТ. Предлагается установить, что критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска вовлеченности в проведение подозрительных операций определяются совместно Банком России и Росфинмониторингом и публикуются на официальном сайте ЦБ в интернете.

Согласно законопроекту, клиенты будут подразделяться на категории — высокий риск, средний риск, низкий риск. При этом для клиентов с низким и средним риском предполагается минимальный набор антиотмывочных инструментов, предусмотренных законодательством. Предлагается зафиксировать следующий алгоритм работы с клиентом в зависимости от уровня его риска (зеленый, желтый, красный): в отношении лиц с зеленым уровнем риска не применяются меры в виде отказа в открытии банковского счета, а также не допускается отказ в проведении операций по переводу денежных средств иным юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые также отнесены к зеленому уровню риска, на их счета (вклады, депозиты), открытые в банках на территории РФ. Исключение составляют только подозрительные операции по списанию денежных средств в пользу физлиц, снятие наличных денежных средств, перечисление денежных средств на счета, открытые в банках за пределами РФ, переводы денежных средств иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые отнесены к желтому уровню риска.

В отношении лиц с желтым уровнем риска сохраняется возможность при наличии подозрений в отмывании денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций. В отношении лиц с красным уровнем риска устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, запрет на проведение любых операций (как собственных, так и в их адрес), запрет или прекращение доступа к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), а также запрет использования электронного средства платежа.

Как отметил Аксаков, с учетом устанавливаемых ограничений в отношении лиц с красным уровнем риска в законопроекте отдельно выделен вопрос обеспечения их правом на защиту. По его словам, предлагаемые изменения направлены на уменьшение нагрузки на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес за счет снижения превентивных ограничительных мер со стороны кредитных организаций, сокращения расходов бизнеса на взаимодействие с банками и количества дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций. Законопроект также преследует цель повышения эффективности работы антиотмывочных систем кредитных организаций и снижения объемов подозрительных операций в целом, добавил глава комитета по финрынку.