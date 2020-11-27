Сумма до 5 млн руб., процентная ставка после первых 100 дней — от 6,5%.



«Кредит под 6,5% в Альфа-Банке — отличный способ позволить себе в Новый год что-то очень хорошее. И сейчас мы впервые предлагаем клиентам 100 дней не платить проценты по предновогодним кредитам, вообще забыть о процентах до марта. Пусть у наших клиентов будет счастливый Новый год!», — комментирует руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.



Чтобы не платить проценты 100 дней, достаточно взять в Альфа-Банке кредит наличными до 27 декабря 2020 года. Начисление процентов начинается через 100 дней после получения кредита.



Рассчитать точные условия и оставить заявку можно на странице https://alfabank.ru/get-money/credit/credit-cash/ .