ВТБ совместно с федеральным ретейлером «Магнит» и платежной системой Visa с 26 ноября запускает кобрендовую дебетовую карту «ВТБ-Магнит» . Держатели новой карты будут получать бонусы в размере до 5% за покупки в магазинах сети, а также бонусы при оплате товаров в магазинах других торговых сетей, рассказали в кредитной организации.

«Кобрендовая карта позволяет пользоваться наиболее выгодными условиями при совершении повседневных покупок во всех магазинах семьи «Магнит»: «Магнит у дома», «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит Сити», дискаунтерах «Моя цена» и «Магнит Аптека». Держателю карты начисляются бонусы в размере от 1,5% до 5% от суммы покупок, совершенных в торговых точках сети, в зависимости от оборота по карте. За оплату товаров в других магазинах на карту возвращается 1% от суммы покупок. В первый месяц после получения карты действует специальное предложение — приветственное начисление вознаграждения в размере 6% при покупках в сети «Магнит» и 5% за оплату товаров в прочих магазинах», — рассказали в кредитной организации.

Начисленными бонусами можно расплатиться на кассах «Магнита» (1 бонус будет равен 1 рублю), в том числе полностью оплатить ими покупки. Срок действия бонусов составляет 12 месяцев. Максимальное ежемесячное вознаграждение — 5 тыс. бонусов.



Карту «ВТБ-Магнит» Visa можно заказать на сайте банка, а также оформить в отделениях ВТБ за 300 рублей. Годовое обслуживание карты бесплатное. Программа лояльности «Магнит» подключается автоматически после получения клиентом карты в течение семи дней. В рамках пилотного проекта карта будет доступна клиентам из Чебоксар, затем география продукта будет расширяться на другие регионы России.