Говоря о рассмотрении проекта федерального бюджета, политик признал, что следующий год будет сложным.
Россия преодолевает экономический кризис, вызванный пандемией, не за счет граждан, как это было ранее, государство выполняет все социальные обязательства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Пандемия принесла кризис в экономике, причем не только в нашей стране, во всем мире. Наша страна его преодолевает. Преодолевает не за счет народа, как это было и в 1990-е, и раньше, когда всех заставляли подписываться на займы. Это все было за счет людей», — сказал Володин.
Говоря о рассмотрении проекта федерального бюджета, политик признал, что следующий год будет сложным. «Должны прямо сказать: все сделал президент для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства — не за счет людей. Расходы увеличены на здравоохранение и преодоление пандемии. Да, это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли, но сегодня нужно думать о людях, спасать их», — добавил председатель нижней палаты.
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