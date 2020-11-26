Россия преодолевает экономический кризис, вызванный пандемией, не за счет граждан, как это было ранее, государство выполняет все социальные обязательства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Пандемия принесла кризис в экономике, причем не только в нашей стране, во всем мире. Наша страна его преодолевает. Преодолевает не за счет народа, как это было и в 1990-е, и раньше, когда всех заставляли подписываться на займы. Это все было за счет людей», — сказал Володин.

Говоря о рассмотрении проекта федерального бюджета, политик признал, что следующий год будет сложным. «Должны прямо сказать: все сделал президент для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства — не за счет людей. Расходы увеличены на здравоохранение и преодоление пандемии. Да, это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли, но сегодня нужно думать о людях, спасать их», — добавил председатель нижней палаты.