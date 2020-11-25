Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что считает правильным, если россияне сами будут платить НДФЛ со своей зарплаты, пишет «Российская газета» . Сейчас за них НДФЛ платит работодатель.

Решение обсуждалось в последний раз на рабочей группе комитета в контексте борьбы с «серыми» зарплатами — подразумевается, что если работник будет платить за себя НДФЛ сам, то у его работодателя не будет интереса выплачивать ему зарплату в конверте. Из слов Артамонова следует, что ФНС и Минфин в случае ввода такой системы опасаются резкого провала по выплатам НДФЛ, из которого во многом формируются региональные и местные бюджеты.

Минфин опасается, что он не сможет администрировать этот огромный объем дополнительной работы, отметил Артамонов. В ведомстве заявили, что такое предложение официально на рассмотрение пока не поступало.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Андрея Пискунова, резко возрастет число администрируемых единиц, платящих НДФЛ — после введения новации вместо одного предприятия появится несколько десятков, сотен или даже тысяч плательщиков. По его мнению, и при новой системе работодатель как платил в конверте, так и будет продолжать это делать, а работник будет иметь соблазн заявить к налогообложению минимальную сумму.

Гораздо более удобный сценарий для реализации, и над ним уже действительно работает ФНС — автоматизация подачи деклараций (в том числе и вычетов), чтобы людям было выгодно ими пользоваться, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Сторонники самостоятельной уплаты НДФЛ считают, что это повышает гражданскую ответственность и осознание себя как хозяина бюджета, но это выгоды скорее теоретические, говорит Табах. По его мнению, подача декларации достигает примерно тех же целей, не разрушая систему администрирования НДФЛ.