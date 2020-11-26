Mail.ru Group не собирается в ближайшее время полностью передавать «Сберу» контроль над «О2О Холдингом» — совместным предприятием в сфере фудтеха и транспорта. Об этом заявил в пятницу ТАСС официальный представитель компании Сергей Лучин, комментируя публикацию Telegram-канала «Незыгарь», согласно которой «Сбер» может объявить о покупке 100% совместного предприятия в ближайший понедельник, 30 ноября.

«СберБанк не комментирует слухи», — заявил в свою очередь информагентству представитель «Сбера».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники писала, что компании обсуждают выход из совместного предприятия из-за разногласий, но пока переговоры не дали результата.

Совместное О2О-предприятие (online-to-offline) «Сбера» и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 года и включает сервис доставки из ресторанов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат», сервис экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе», такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, а также многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex и производителя готовых рационов питания Performance Group.



Стороны планировали совокупно инвестировать в СП до 64,6 млрд рублей при условии достижения целевых показателей до ноября 2020 года, а оценка стоимости платформы в перспективе может превысить 100 млрд рублей.

