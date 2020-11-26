Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в четверг рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить законопроекты депутатов от ЛДПР и «Справедливой России», предусматривающие повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет, передает ТАСС.

Документами предлагается выплачивать повышенную фиксированную выплату в размере 100% (сейчас 4 982,9 рубля в месяц) к страховой пенсии лицам, достигшим возраста 75 лет. Согласно действующей норме, такая надбавка устанавливается с 80 лет. Правительство РФ ранее не поддержало обе инициативы.



По мнению Кабмина, пояснительные записки к законопроектам не содержат достаточных обоснований предлагаемых изменений. Кроме того, их принятие повлечет за собой необходимость установления аналогичных условий для иных мер социальной поддержки, например компенсаций для лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами, достигшими возраста 75 лет, указывается в правительственном заключении. Кабмин также ссылается на необходимость дополнительных расходов федерального бюджета в случае принятия документов.