Она объединяет дополнительные офисы «Тихорецкий», «Белоглинский», «Выселковский» и «Новопокровский». В отчетном периоде специалисты подразделений достигли лучших результатов по уровню сервисного обслуживания частных клиентов.

– Рейтинг дирекций/офисов по выполнению комплексного показателя «Уровень Сервиса» (SL) формируется розничным блоком Банка ежеквартально, – пояснила начальник Управления розничных продаж и контроля качества обслуживания частных клиентов Юлия Белякова. – Показатель включает в себя ряд параметров: оценку «тайного покупателя», индекс удовлетворенности клиентов по результатам клиентских опросов, итоги проверок специалистами Головного офиса, уровень проникновения по количеству продуктов на одного клиента, а также количество благодарностей и обоснованных жалоб на работу офиса.

В I и II кварталах лидерами профессионального состязания становились Лабинская и Ленинградская дирекции Банка.