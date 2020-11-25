В правительстве Москвы принято решение продлить меры противодействия распространению коронавируса, срок которых истекает 29 ноября 2020 года. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. «Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением», — отмечает он.

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января 2021 года:

москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома;

предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своего персонала;

будут закрыты городские досуговые учреждения для детей», — сообщил Собянин.

«До 15 января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей. Но по просьбе родителей и учащихся с 30 ноября музыкальные школы и другие учреждения дополнительного образования, подведомственные правительству Москвы, возобновят работу в дистанционном режиме. Если же организовать дистанционное обучение невозможно даже в самом минимальном объеме, то для обучающихся будут продлены внеплановые каникулы», — уточняется в сообщении на сайте правительства Москвы.



«В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник — в малом домашнем кругу. Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся», — подчеркнул мэр.