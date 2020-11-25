Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к евро и укреплением к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял примерно 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 10 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,49 рубля (минус 8 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 90,1 рубля (плюс 8 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. По его словам, в начале торгов рубль перейдет в консолидацию по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 75,5 рубля. В дальнейшем отсутствие торгов в США приведет к пониженной активности игроков, что скажется на волатильности. В результате на фоне нехватки идей для направленного движения американская валюта перейдет в боковое движение у достигнутых уровней, прогнозировал эксперт.

«Общий инвестиционный позитив и ослабление доллара к корзине валют слабо отражаются на рубле. Российская валюта никак не может даже подойти к психологически важной отметке 75 рублей за доллар. Сегодня рубль потерял поддержку со стороны налогового периода, но с утра вполне может отыграть позитивный внешний фон. Однако любой негатив, в том числе начало коррекции по нефти, вновь вызовет волну ослабления рубля и поведет его в паре с долларом в сторону первой цели снижения — району 78 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.