Также Кабмину поручено проработать вопрос о частичном возмещении за счет средств федерального бюджета расходов работодателей на подготовку и дополнительное профессиональное образование таких сотрудников.
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать временные льготы для работодателей по уплате страховых взносов на сотрудников, принятых по направлению органов службы занятости. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам недавней встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей опубликован на сайте Кремля.
В частности, правительству РФ поручено рассмотреть вопросы, касающиеся повышения уровня занятости населения, в том числе «временного установления для работодателей льгот по уплате страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование работников, принятых на работу по направлению органов службы занятости из числа граждан, зарегистрированных в установленном порядке в качестве безработных».
Также Кабмину поручено проработать вопрос о частичном возмещении за счет средств федерального бюджета расходов работодателей на подготовку и дополнительное профессиональное образование таких сотрудников.
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