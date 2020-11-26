Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе будут способствовать сохранению занятости и развитию рынка труда. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Так, уточняется понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической. Трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником «трудовой функции» дистанционно на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте.

Закон определяет случаи, когда сотрудник может быть временно переведен на «удаленку» без его согласия. Речь идет о катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях, а также «любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части». Закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты.

При временном переводе на «удаленку» работодатель обеспечит работника необходимым оборудованием, а если работник использует свою технику — компенсирует ему расходы в порядке и размерах, утвержденных локальным актом. Предусмотрена оплата командировок дистанционным работникам. Также ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников. В частности, он не может быть уволен за прогул. Договор с дистанционным работником может быть расторгнут, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.