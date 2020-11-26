Почта Банк с 1 декабря отменит комиссию за все виды платежей в дистанционных каналах, сообщил член правления, клиентский директор Павел Тулубьев. Теперь коммунальные платежи, оплата штрафов, госуслуг, Интернета и связи в мобильном и интернет-банке, а также в банкоматах будут проводиться без комиссии.

«С 1 декабря мы планируем для всех клиентов отменить комиссии за все виды платежей в дистанционных каналах — в мобильном и интернет-банке, а также в банкоматах. В том числе за коммунальные платежи, переводы в адрес юридических лиц, мобильную связь, телефон и Интернет, государственные услуги и штрафы, образование и прочее», — рассказал Тулубьев.

Пенсионеры и зарплатные клиенты Почта Банка могли бесплатно оплачивать жилищно-коммунальные услуги в мобильном, интернет-банке и в банкоматах с января 2020 года.

«Мы здесь работаем «на опережение», не дожидаясь принятия соответствующего закона. Это позволит нам привлечь новых клиентов-плательщиков и повысить лояльность существующих», — добавил представитель кредитной организации.



Напомним, в Госдуме находится законопроект об отмене банковских комиссий за оплату ЖКУ. Он прошел первое чтение. По информации «Коммерсанта», в новой редакции ко второму чтению расходы банков планируется компенсировать за счет ресурсоснабжающих организаций, размер платежей ограничит правительство.