ЦБ установил официальные курсы валют на 27 ноября.

Курс доллара понизился на 2,09 копейки, составив 75,4518 рубля (75,4727 рубля на 26 ноября). Курс евро увеличился на 14,11 копейки, до 90,0291 рубля (89,888 рубля на 26 ноября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:28 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,67 рубля (плюс 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 90,21 рубля (плюс 15 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 75,3—75,69 рубля за доллар и 89,89—90,25 рубля за евро.