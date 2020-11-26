Нормативы Банка России в октябре 2020 года нарушали десять российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора. Восемь из них находятся в процессе финансового оздоровления.



В частности, продолжает нарушать нормативы банк непрофильных активов «Траст». Также в список с нарушениями сразу нескольких нормативов в течение одного дня, 31 октября, попал Энергомашбанк.

Два банка в октябре неоднократно допускали значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

Значения Н1.1 у банка «Восточный» оказывались ниже 7% в течение 30 дня в октябре (наиболее низкое значение — 5,917%), УБРиР допускал такие значения 31 день (наиболее низкое значение — 6,231%). Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 — 4,5%.

На 1 ноября 2020 года в России было зарегистрировано 372 банка (249 с универсальной лицензией и 123 с базовой лицензией).

В октябре лицензий были лишены ТЭМБР-Банк , банки «Майский» , «Прохладный» и Росбизнесбанк . Кроме того, добровольно прекратили деятельность Финанс Бизнес Банк (присоединен к Московскому Областному Банку) и Собинбанк ( присоединен к Генбанку ).

В ноябре ЦБ отозвал лицензию только у небольшого Международного Коммерческого Банка.