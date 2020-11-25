Количество купленных в кредит автомобилей в январе — октябре 2020 года составило 735,6 тыс. единиц, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В октябре было выдано 88,48 тыс. автокредитов, или на 11,9% больше, чем в октябре 2019 года. В сравнении с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов практически не изменилось.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в январе — октябре 2020 года снизился на 8,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 174,7 тыс. единиц. В октябре объем рынка составил 154,3 тыс. ед., что на 5,5% больше аналогичного показателя октября прошлого года.

Наибольшее количество автокредитов было выдано в Москве (54,3 тыс. ед.), Московской области (41,7 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (41,6 тыс. ед.), а также в республиках Татарстан (37,1 тыс. ед.) и Башкортостан (32,6 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных автокредитов продемонстрировали Санкт-Петербург (минус 26,3%), Москва (минус 26,1%), Московская область (минус 25,7%), Удмуртская Республика (минус 25,3%), а также Пермский край (минус 25,2%).