В России будет упрощена процедура возврата страховых платежей организациям, проходившим процедуру банкротства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

По его словам, до сих пор их возврат организациям, в отношении которых прекращена процедура банкротства, осуществлялся в судебном порядке. Это был долгий процесс, заметил Мишустин.

«Теперь все станет проще, быстрее. Как только дело о банкротстве будет прекращено и организация продолжит свою деятельность, она сможет обратиться за возвратом своих платежей. Или зачесть их в счет уплаты страховых взносов за следующий период. Это позволит сберечь средства бизнесу, а также снизить административную нагрузку на страхователей и на страховщика», — пояснил премьер-министр.