Правительство России намерено направить развитие криптовалют в стране в «цивилизованное русло», чтобы их владельцы могли защитить свои права, а создание теневых схем было затруднено. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание Кабмина.

«Это относительно новый инструмент, интерес к которому постоянно растет, — отметил премьер, говоря о криптовалютах. — Правительство планирует направить развитие этого рынка в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено».

Одно из решений, которое будет обсуждаться Кабинетом министров, касается регулирования криптовалют, отметил он.

«Внесем ряд изменений в налоговый кодекс, — сообщил премьер. — Цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде».