Снижение в среднем составило 0,5%.

Наиболее существенные изменения коснулись программ льготного кредитования. Так, кредиты аграриям стали дешевле на 0,5-1% годовых для клиентов с совокупной задолженностью более 20 млн рублей.

Кроме того, в рамках популярной у представителей бизнеса программы «Партнер-8,5» займы теперь можно оформить по ставке от 4,5% годовых. Она реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ. На льготные кредиты могут рассчитывать предприятия малого и среднего предпринимательства, входящие в Единый реестр субъектов МСП. В настоящее время «Кубань Кредит» является одним из лидеров ЮФО по объемам реализации госпрограммы.

Как отметил заместитель председателя Правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич, Банк идет в ногу с экономическими тенденциями и создает конкурентоспособные предложения на рынке, благодаря чему развивается долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с новыми и действующими клиентами.