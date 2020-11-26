Так, по программе «Льготная ипотека 6%» было выдано 1 027 кредитов на сумму 1 693 млн рублей. На ипотеку по сниженной ставке могут рассчитывать граждане Российской Федерации, приобретающие квартиры у застройщиков - партнеров Банка. Ипотека предоставляется в размере до 6 млн рублей и на срок до 30 лет. В качестве первоначального взноса, размер которого составляет не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья, возможно использование средств материнского капитала.

В рамках программы «Ипотека по-семейному» заключено 140 договоров на 213 млн рублей. Кредиты под ставку от 5% годовых предназначены для семей, в которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй и последующий ребёнок. Денежные средства могут быть направлены на приобретение жилья в новостройках на стадии строительства или в сданных в эксплуатацию многоквартирных домах у застройщиков - партнеров Банка, а также на рефинансирование имеющегося жилищного кредита.

Подробно об ипотечных программах Банка можно узнать в офисах КБ «Кубань Кредит», на сайте kk.bank и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).