Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви намерен предоставить суду «мощные доказательства» невиновности по уголовному делу в отношении него и других фигурантов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который встретился с Калви.



«Мы потеряли столько сил, времени и возможностей, здоровья из-за этой истории. Мы очень ждем суд, чтобы доказать нашу невиновность, у нас собраны мощные доказательства», — приводит слова Калви пресс-служба Титова. Калви также выразил надежду на то, что «дело завершится как можно скорее, и можно будет идти вперед».

По словам Титова, изначально было очевидно, что это предмет не уголовного разбирательства, а корпоративный спор, который должен был решаться в гражданских судах. «Мы с самого начала целиком были на вашей стороне и поддерживали вас не столько ради делового климата, сколько ради правды и справедливости. И мы будем продолжать эту работу, впереди еще суд», — ответил Титов.