Речь идет, в частности, о сделках по приобретению акций, при которых банки получают контроль над более чем 25% акционерного общества, а также об отдельных сделках по слиянию.
Правительство РФ снизило до 29 млрд рублей порог активов, при превышении которого банкам необходимо предварительное согласие антимонопольного органа для ряда сделок. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет, в частности, о сделках по приобретению акций, при которых банки получают контроль над более чем 25% акционерного общества, а также об отдельных сделках по слиянию.
Ранее предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы требовалось при превышении величины активов банка в 33 млрд рублей.
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