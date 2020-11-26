Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный бюджетообразующий законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014—2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в пояснительной записке. Как отмечает кабмин, принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении 22 октября, во втором — 25 ноября.