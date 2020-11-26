Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении, правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития) на шесть месяцев с 1 января 2021 года. Документ входит в пакет бюджетообразующих инициатив.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», — говорится в тексте. Сейчас этот срок составляет 258 месяцев.

Как следует из пояснительной записки, по данным Росстата за 2019 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,86 года, а женщин, достигших возраста 55 лет, — 26,56 года. Их численность — 919 тыс. 675 и 1 млн 27 тыс. 283 человека соответственно.

«В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 2022 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно», — отмечается в сопроводительных материалах.