Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законы о бюджетах внебюджетных фондов на 2021—2023 годы, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Так, бюджет Пенсионного фонда России (ПФР), в частности, предусматривает индексацию пенсий неработающим: в 2021 году — на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%, то есть выше уровня инфляции. Средний размер страховой пенсии для неработающего населения к концу 2023 года составит 19,3 тыс. рублей и превысит прожиточный минимум пенсионера в 1,8 раза. В документе предусмотрена индексация материнского капитала исходя из прогнозного уровня инфляции 2021 года в 3,7%, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам — на уровне 6,3%, социальных пенсий — на уровне 2,6%. Средства бюджета ПФР будут направлены на выплату пенсий в размере 8,4 трлн рублей, на материнский капитал — 443,3 млрд рублей, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение — 632,7 млрд рублей.

Основная статья расходов Фонда обязательного медицинского страхования — финансовое обеспечение базовой программы ОМС. В 2021 году это будет выделено 2,3 млрд рублей, в 2022-м — 2,4 млрд рублей, в 2023-м — 2,5 млрд рублей. Предусмотрены также средства на финансирование помощи онкологическим больным. В бюджете фонда предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2021 год в размере 293,1 млрд рублей, на 2022-й — 293,5 млрд рублей, на 2023-й — 295,5 млрд рублей. Стоимость родового сертификата предусматривается в размере 12 тыс. рублей.

В бюджете Фонда социального страхования предусмотрены средства на выплату больничных, пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет, на санаторно-курортное обеспечение льготников и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Доходы бюджета фонда прогнозируются: на 2021 год — в сумме 815,663 млрд рублей, на 2022-й — в 922,46 млрд рублей, на 2023-й — в размере 984,31 млрд рублей. Расходы бюджета фонда предусмотрены: на 2021 год — в сумме 833,29 млрд рублей, на 2022-й — в 863,09 млрд рублей, на 2023-й — в размере 893,23 млрд рублей. Закон также определяет правила использования остатков средств на 1 января 2021 года.