В Госдуме прошел третье чтение закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно принятому документу, в 2021 году доходы федерального бюджета РФ составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн, дефицит — 2,75 трлн (2,4% ВВП). Прогнозный объем ВВП — 115,53 трлн рублей.

На ЖКХ выделяется 322,5 млрд рублей, на образование — 1,08 трлн, на здравоохранение — 1,12 трлн, на социальную политику — 5,6 трлн. Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,5 трлн рублей. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 251,7 млрд рублей.

На 2022 год доходы утверждены в размере 20,6 трлн, расходы — в размере 21,88 трлн, дефицит бюджета — в размере 1,25 трлн рублей (1% ВВП). Объем ВВП прогнозируется на уровне 124,22 трлн рублей.

На ЖКХ выделяется 306,7 млрд, на образование — 1,04 трлн, на здравоохранение — 1,1 трлн, на социальную политику — 5,7 трлн рублей. Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,2 трлн. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 257,3 млрд рублей.

В 2023 году доходы бюджета должны составить 22,3 трлн рублей, расходы — 23,67 трлн, дефицит — 1,41 трлн (1,1% ВВП). Прогнозный объем ВВП составляет 132,82 трлн рублей.

На ЖКХ выделяется 424,5 млрд рублей, на образование — 1,08 трлн, на здравоохранение — 1,1 трлн, на социальную политику — 6,05 трлн рублей. Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,2 трлн рублей. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 325,1 млрд рублей.

«Поправками ко второму чтению распределены средства на финансовое обеспечение общенационального плана по восстановлению экономики. В 2021 году эта сумма составит 638,9 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут, например, на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях за счет реализации кредитной программы поддержки организаций (421,2 миллиарда рублей в 2021 году), на снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам , в том числе на субсидирование ипотеки на новостройки под 6,5%, — в 2021 году на эти цели будет направлено 12,6 миллиарда рублей, а в 2022 и 2023 годах сумму планируется увеличить почти вдвое», — сообщал ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

«К бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и правительства. Из них принято 669», — указывал он.

В сообщении Госдумы отмечается, что при обсуждении главного финансового документа особое внимание депутаты уделили поддержке регионов.



К третьему чтению подготовлен расширенный проект постановления, где депутаты сформулировали задачи, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета.