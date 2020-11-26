Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря.

Документом устанавливается, что правительство РФ переносит выходные дни таким образом, чтобы 31 декабря был выходным, если этот день не является таковым по календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней в году сохраняется в том же объеме.

«Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами», — считают авторы инициативы.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце ноября прошлого года. Документ не получил поддержку кабмина и профильного комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря 2021 года будет выходным.