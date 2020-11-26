Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кузнецкбизнесбанка на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций банка, комфортной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, адекватным качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка составляют низкорисковые компоненты, что обусловливает невысокую рентабельность бизнеса. Значительная часть активов банка (25% активов на 1 октября 2020 года) размещена в портфель ценных бумаг высокого кредитного качества.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена комфортным запасом балансовой ликвидности (за период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020-го среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 21%, ликвидными активами (LAT) — 74%).