Российский ВВП в этом году сократится на 4%, а в следующем вырастет на 3,2%. Такой прогноз представил Евразийский банк развития.

«Страны региона операций ЕАБР подверглись масштабным социальным и экономическим потрясениям в текущем году вследствие пандемии COVID-19. Согласно прогнозу банка, агрегированный ВВП государств-участников снизится по итогам 2020 года на 3,8% после роста на 1,7% годом ранее», — говорится в материале ЕАБР. Уточняется, что в Армении сокращение экономики составит 6,4%, в Белоруссии — 1,5%, в Казахстане — 3%, в Киргизии — 7,5%, в России — 4%, а в Таджикистане рост экономики до 4,5% с 7,5% в 2019 году.

Более масштабного сокращения экономик в регионе удалось избежать во многом благодаря мерам государственной поддержки населения и бизнеса, констатируют в ЕАБР. «Наиболее масштабные антикризисные пакеты реализуются в Казахстане и России (около 8,7% и 4,5% ВВП соответственно), которые обладают существенными по меркам региона фискальными резервами. По оценкам ЕАБР, это позволит компенсировать в текущем году порядка 2—3% потерь ВВП Казахстана и 1,3—2,3% — России», — уточняют экономисты.

Они полагают, что темпы восстановления экономик стран — участниц банка после потрясений текущего года будут во многом определяться дальнейшим ходом пандемии. Базовый сценарий макропрогноза основывается на предпосылке о замедлении скорости распространения COVID-19 и смягчении ограничительных мер в первой половине 2021 года. Внешний спрос для государств — членов ЕАБР в 2021 году станет постепенно расширяться. Средняя цена нефти марки Urals в следующем году ожидается на уровне 49 долларов за баррель после 41 в 2020-м. Вместе с тем санитарные требования будут смягчаться постепенно, а социальное дистанцирование останется атрибутом повседневной жизни как минимум в следующем году. Рост инвестиций окажется слабым на фоне высокой неопределенности, а масштабы поддержки населения и бизнеса мерами налогово-бюджетной политики будут сокращены.

Согласно прогнозу ЕАБР, в 2021 году рост экономики Армении составит 4,9%, Казахстана — 4,4%, Киргизии — 3,7%, России — 3,2%, Таджикистана — 6,1%. Полное восстановление ВВП к докризисному уровню в будущем году произойдет лишь в Казахстане, где спад по итогам 2020 года оценивается как сравнительно небольшой. В Армении, Киргизии и России предкризисного объема производства удастся достичь в первой половине 2022 года. В Белоруссии в 2021 году ожидается сокращение ВВП на 0,1%, а его объем выйдет на уровень IV квартала 2019 года в первом полугодии 2023-го.

В макропрогнозе ЕАБР отмечается, что рост нефтяных котировок и восстановление интереса инвесторов к рисковым активам по мере ослабления пандемии окажут поддержку валютам стран-участниц в 2021 году, но давление продолжат оказывать высокие геополитические риски. Так, для России прогнозируется средний курс в 74,5 рубля за доллар в 2021 году.

Согласно прогнозу ЕАБР, инфляция в 2021 году замедлится в большинстве государств региона: в частности, в России — до 3,5% с 4,2% на конец 2020 года. Ожидается постепенное снижение давления на инфляцию со стороны курсов национальных валют и мировых цен на продовольствие.



По оценке ЕАБР, риски для базового сценария прогноза остаются повышенными и смещенными в сторону ухудшения оценок. «Согласно расчетам ЕАБР, при более медленном восстановлении мировой экономики (в два раза по сравнению с базовым сценарием) цена нефти в следующем году составит около 41 доллара за баррель, что практически на 16% ниже уровня, заложенного в базовый сценарий. ВВП России при таком развитии событий потеряет порядка 0,8 процентного пункта роста в 2021 году, а курс может достичь 84 рублей за доллар вместо прогнозируемых 74,5 рубля в базовом сценарии», — говорится в обзоре.