Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 ноября 2020 года составляла 24%, сократившись в октябре на 2,8 процентного пункта (на 1 октября 26,8%). Об этом говорится в материалах регулятора, опубликованных в четверг.

На 1 ноября прошлого года доля нерезидентов в ОФЗ находилась на уровне 32%.



Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало ноября 2020 года составил 3,063 трлн рублей при общем объеме рынка в 12,765 трлн.