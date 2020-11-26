Чистая прибыль Почта Банка по итогам трех кварталов 2020 года выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,7 млрд рублей, следует из отчетности финучреждения по МСФО.

Прибыль за июль — сентябрь снизилась на 3,8% по сравнению с III кварталом 2019 года — до 2,5 млрд рублей.

Операционные доходы банка за девять месяцев сократились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 34,9 млрд рублей. Чистый процентный доход увеличился на 15% и достиг 34 млрд. Чистый комиссионный доход вырос на 3% — до 23,3 млрд рублей.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) за девять месяцев 2020 года увеличился на 7% и составил 440 млрд рублей. Портфель кредитов наличными вырос на 8% — до 372 млрд рублей. Портфель POS-кредитов остался на уровне начала года и составляет 45,7 млрд рублей, портфель кредитных карт прирос на 10% — до 23 млрд.

Объем средств клиентов к 30 сентября сократился на 7% по сравнению с началом года — до 364 млрд рублей. Объем срочных депозитов физлиц уменьшился на 35%, при этом объем средств на текущих счетах вырос на 42%.



Клиентская база с начала года увеличилась на 1,9 млн до 15,3 млн клиентов. Региональная сеть банка по итогам девяти месяцев 2020 года насчитывает более 19 тыс. точек.