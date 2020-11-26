Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за девять месяцев 2020 года составила 6,3 млрд рублей, что выше результата за девять месяцев 2019-го на 15,4%, в том числе 2,8 млрд рублей в III квартале 2020-го, говорится в релизе финучреждения.



Кредитный портфель вырос на 16,7%, в том числе на 12,3% за III квартал.

Чистый процентный доход составил 18,3 млрд рублей, чистый комиссионный доход — 5,2 млрд. Выручка достигла 26,6 млрд рублей за девять месяцев 2020 года (+16% по сравнению с девятью месяцами 2019-го).

На 1 октября 2020 года активы банка составили 720,8 млрд рублей (+7% по сравнению с 1 января 2020-го; +7,4% по сравнению с 1 июля 2020 года).

«Средства клиентов на 1 октября 2020 года составили 474,8 млрд рублей (+13,7% по сравнению с 1 января 2020 года; +9,9% по сравнению с 1 июля 2020 года). Объем текущих и расчетных счетов клиентов по сравнению с 1 января 2020 года вырос на 51,1%, объем срочных депозитов уменьшился на 6,5%. На 1 октября 2020 года 56,1% средств клиентов составили средства физических лиц, 43,9% — средства корпоративных клиентов», — отмечается в сообщении.