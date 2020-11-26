Чистая прибыль банка «Открытие» по итогам десяти месяцев 2020 года составила 43,8 млрд рублей, что на 2% выше результата за аналогичный период прошлого года (43,1 млрд). Таковы данные отчетности финучреждения по РСБУ.

Активы банка за отчетный период выросли на 293 млрд рублей, до 2,6 трлн.



Объем кредитного портфеля до вычета резервов с начала года увеличился на 307 млрд рублей, до 1,7 трлн. Доля кредитного портфеля в активах выросла до 55% на 1 ноября 2020 года (50% на 1 января 2020-го).



«Кредитный портфель юрлиц вырос на 204 млрд рублей до 1,2 трлн. Объем выданных за десять месяцев корпоративных кредитов составил 876 млрд рублей. Рост розничного кредитного портфеля составил 103 млрд рублей (+27% без учета валютной переоценки) до 478 млрд рублей. С начала 2020 года банк выдал более 220 млрд рублей розничных кредитов, что на 34% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства клиентов по итогам десяти месяцев 2020 года увеличились на 216 млрд рублей до 1,9 трлн (+8% без учета валютной переоценки) за счет роста средств корпоративных клиентов на 165 млрд до 996 млрд рублей (+17% без учета валютной переоценки) и средств физических лиц на 51 млрд рублей до 958 млрд (+0,3% без учета валютной переоценки)», — сказано в сообщении банка.

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 103,8 млрд рублей. Чистый комиссионный доход банка по итогам десяти месяцев достиг 19,5 млрд. Операционные расходы банка «Открытие» составили 52,6 млрд рублей.