В частности, в рамках программы «Кредиты частным клиентам» процентная ставка составит 9,5% годовых при условии личного страхования заемщика. Срок кредитования – от 13 до 60 месяцев, сумма кредита – от 300 тысяч до 3 млн рублей.

По программе «Потребительский кредит» ставка устанавливается в зависимости ключевой ставки Банка России. Кредиты предоставляются на срок от 13 месяцев до 7 лет в сумме от 300 тысяч до 20 млн рублей. Максимальный размер займа может зависеть от чистого дохода заемщика или совокупного заемщиков – супругов.

Акция «Черная пятница» пройдет с 26 по 30 ноября 2020 года.

Подробности можно узнать в офисах КБ «Кубань Кредит», на сайт kk.bank и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).