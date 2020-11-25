Службы занятости перепрофилируют в государственные кадровые агентства и переведут на новый стандарт обслуживания граждан, рассказали «Российской газете» в Минтруде. Они должны помогать построить оптимальную карьеру соискателю и набрать штат работодателю, пояснили в ведомстве. Внедряться такой стандарт будет поэтапно. Ежегодно он будет корректироваться с учетом меняющихся потребностей рынка труда.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что до конца 2023 года все службы занятости будут модернизированы. Планируется их полное переоснащение, а также переобучение сотрудников: до 4 тыс. человек в 2021 году и по 6 тыс. человек ежегодно в период с 2022 по 2024 год.

Министр также отметил, что благодаря единой цифровой платформе максимальное количество услуг они будут предоставлять в электронном формате, а также смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране.



Службы занятости в новом качестве появятся в 61 регионе в 2021 году. В 2022 году они будут работать уже в 73 регионах, а в 2023 году заработают по всей России, сообщили в Минтруде.