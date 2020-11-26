Об этом свидетельствуют данные «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от ЦБ РФ.
Объем входящих платежей, проведенных через национальную платежную систему, стабилизировался вблизи докризисных уровней, свидетельствуют данные «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от ЦБ РФ.
«В течение последних недель умеренные колебания финансовых потоков в разрезе укрупненных групп отраслей и по экономике в целом складываются преимущественно под влиянием разовых всплесков платежей в отдельных отраслях, характерных для высокочастотных данных. Сохраняется отрицательная динамика в пострадавших отраслях в связи с пониженным спросом на их продукцию на фоне ухудшения эпидемической ситуации. Однако благодаря точечному характеру ограничительных мер и более умеренному по сравнению с весенним усилению самоограничений ослабление экономической динамики в IV квартале остается сдержанным», — говорится в материале.
Скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня со второй половины октября стабилизировалось вблизи околонулевых значений, оказавшись на отчетной неделе (16—20 ноября) в положительной зоне: плюс 0,4% после минус 0,3% неделей ранее. Среднее отклонение входящих потоков без учета добычи, производства нефтепродуктов и госуправления составило 0,7% (1,2% неделей ранее).
В отраслях, ориентированных на внешний спрос, на отчетной неделе отставание объема входящих платежей от «нормального» уровня сократилось до минус 9,6% в среднем за четыре недели с минус 12,6% неделей ранее.
«Причиной улучшения динамики стал существенный и, вероятно, разовый всплеск входящих платежей в отрасли предоставления услуг в сфере добычи полезных ископаемых за счет поступлений из сферы оптовой торговли. Превышение «нормального» уровня в этой отрасли расширилось до 72,3% в среднем за четыре недели», — поясняет регулятор.
В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, превышение объема входящих платежей на отчетной неделе сократилось до 4,5% в среднем за четыре недели (4,9% неделей ранее). Основной положительный вклад в динамику потребительских отраслей продолжает вносить розничная торговля: на отчетной неделе превышение над «нормальным» уровнем расширилось до 10,7% в среднем за четыре недели. При этом в отраслях потребительских услуг наблюдается стабилизация входящих потоков на пониженном уровне, отражая наблюдаемое в связи с ростом заболеваемости снижение расходов в данном сегменте при их частичном замещении расходами на потребительские товары.
В отраслях инвестиционного спроса скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей на отчетной неделе составило минус 2,5% после минус 2% неделей ранее. «Ухудшение динамики произошло главным образом под влиянием двух компонент, имеющих сравнительно высокий вес при расчете сводного показателя: во-первых, снижения положительного отклонения в строительстве зданий, отражающего коррекцию с достигнутых ранее повышенных уровней; во-вторых, роста отрицательного отклонения в отрасли научных исследований и разработок, связанного с эффектом высокой базы начала текущего календарного года, выступающего в качестве эталонного временного горизонта для расчета «нормального» уровня платежей», — сказано в мониторинге.
Таким образом, умеренное ухудшение динамики финансовых потоков в инвестиционных отраслях преимущественно обусловлено техническими факторами и не связано с негативными фундаментальными тенденциями, добавляют аналитики.
В отраслях государственного потребления четырехнедельное среднее скользящее отклонение входящих потоков от «нормального» уровня на отчетной неделе продолжило расти — до 15,5% после 13,9% неделей ранее. Основной положительный вклад наблюдался со стороны деятельности органов государственного управления. За период с 16 по 20 ноября отклонение входящих платежей составило 29,1% после 25,1% неделей ранее. Отклонение входящих платежей в здравоохранении за отчетную неделю составило 10,4% по сравнению с 11,7% неделей ранее.
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