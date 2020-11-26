Объем входящих платежей, проведенных через национальную платежную систему, стабилизировался вблизи докризисных уровней, свидетельствуют данные «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от ЦБ РФ.

«В течение последних недель умеренные колебания финансовых потоков в разрезе укрупненных групп отраслей и по экономике в целом складываются преимущественно под влиянием разовых всплесков платежей в отдельных отраслях, характерных для высокочастотных данных. Сохраняется отрицательная динамика в пострадавших отраслях в связи с пониженным спросом на их продукцию на фоне ухудшения эпидемической ситуации. Однако благодаря точечному характеру ограничительных мер и более умеренному по сравнению с весенним усилению самоограничений ослабление экономической динамики в IV квартале остается сдержанным», — говорится в материале.

Скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня со второй половины октября стабилизировалось вблизи околонулевых значений, оказавшись на отчетной неделе (16—20 ноября) в положительной зоне: плюс 0,4% после минус 0,3% неделей ранее. Среднее отклонение входящих потоков без учета добычи, производства нефтепродуктов и госуправления составило 0,7% (1,2% неделей ранее).

В отраслях, ориентированных на внешний спрос, на отчетной неделе отставание объема входящих платежей от «нормального» уровня сократилось до минус 9,6% в среднем за четыре недели с минус 12,6% неделей ранее.

«Причиной улучшения динамики стал существенный и, вероятно, разовый всплеск входящих платежей в отрасли предоставления услуг в сфере добычи полезных ископаемых за счет поступлений из сферы оптовой торговли. Превышение «нормального» уровня в этой отрасли расширилось до 72,3% в среднем за четыре недели», — поясняет регулятор.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, превышение объема входящих платежей на отчетной неделе сократилось до 4,5% в среднем за четыре недели (4,9% неделей ранее). Основной положительный вклад в динамику потребительских отраслей продолжает вносить розничная торговля: на отчетной неделе превышение над «нормальным» уровнем расширилось до 10,7% в среднем за четыре недели. При этом в отраслях потребительских услуг наблюдается стабилизация входящих потоков на пониженном уровне, отражая наблюдаемое в связи с ростом заболеваемости снижение расходов в данном сегменте при их частичном замещении расходами на потребительские товары.

В отраслях инвестиционного спроса скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей на отчетной неделе составило минус 2,5% после минус 2% неделей ранее. «Ухудшение динамики произошло главным образом под влиянием двух компонент, имеющих сравнительно высокий вес при расчете сводного показателя: во-первых, снижения положительного отклонения в строительстве зданий, отражающего коррекцию с достигнутых ранее повышенных уровней; во-вторых, роста отрицательного отклонения в отрасли научных исследований и разработок, связанного с эффектом высокой базы начала текущего календарного года, выступающего в качестве эталонного временного горизонта для расчета «нормального» уровня платежей», — сказано в мониторинге.

Таким образом, умеренное ухудшение динамики финансовых потоков в инвестиционных отраслях преимущественно обусловлено техническими факторами и не связано с негативными фундаментальными тенденциями, добавляют аналитики.

В отраслях государственного потребления четырехнедельное среднее скользящее отклонение входящих потоков от «нормального» уровня на отчетной неделе продолжило расти — до 15,5% после 13,9% неделей ранее. Основной положительный вклад наблюдался со стороны деятельности органов государственного управления. За период с 16 по 20 ноября отклонение входящих платежей составило 29,1% после 25,1% неделей ранее. Отклонение входящих платежей в здравоохранении за отчетную неделю составило 10,4% по сравнению с 11,7% неделей ранее.