На фоне затяжного спада экономики из-за пандемии кредитные риски выходят на первый план для финансовой системы, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на конференции.

«Если в начальный период пандемии основным риском для финансовой системы был риск ликвидности, то теперь, особенно на фоне затяжного характера спада реальной экономики, на первый план выходят кредитные риски с платежеспособностью заемщиков», — отметила Юдаева.

В «Обзоре финансовой стабильности за II–III кварталы 2020 года» отмечается, что доля проблемных и безнадежных ссуд с начала пандемии снизилась на 0,1 п. п., до 9,3%, при этом наблюдался рост реструктурированных кредитов, совокупный объем которых составил 6,6 трлн рублей на 1 октября 2020 года.

Наибольший объем реструктуризаций (более 5 трлн рублей) приходится кредитования крупных компаний. В обзоре регулятора говорится, что по мере окончания программ реструктуризаций можно ожидать роста доли «плохих» кредитов. «Важно, чтобы признание потерь по невозвратным кредитам не откладывалось на длительный срок, так как это может приводить к появлению «зомби-заемщиков» и препятствовать кредитованию эффективных компаний», — отмечается в документе.

«Наши предварительные оценки показывают, что около 20% реструктурированных кредитов могут стать невозвратными», — сообщила Ксения Юдаева. При этом, отметила она, стресс-тесты регулятора показывают, что накопленных буферов капитала достаточно для поглощения возможных убытков.