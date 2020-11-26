Климатические риски могут оказать существенное влияние на экономику России и устойчивость российских финансовых институтов, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России.

По информации ЦБ, запланированное в 2022 году введение углеродного налога на импорт в странах ЕС в рамках «Европейского зеленого курса» может затронуть почти 42% российского экспорта, в первую очередь нефтегазовой и горнодобывающей отраслей. «Для снижения подверженности климатическим рискам необходимы активные меры со стороны частного и государственного секторов», — отмечает регулятор.

«Климатические риски могут оказать значительное влияние на реальный сектор и, в свою очередь, на устойчивость финансовых институтов», — отмечается в документе.

В обзоре Банка России говорится, что пандемия коронавируса и карантинные меры оказали краткосрочный положительный эффект на экологию благодаря снижению выбросов в атмосферу. «Однако в долгосрочной перспективе наблюдается отрицательный эффект, так как пандемия уменьшила потенциал компаний по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике», — говорится в документе.

ЦБ выделяет два основных вида климатических рисков: физические и переходные. Под физическими рисками понимаются риски реализации финансовых потерь в результате природных катастроф и постепенного изменения климата, под переходными — риски возникновения финансовых потерь в процессе перехода к низкоуглеродной экономике.

Напомним, в июне Банк России предложил участникам рынка обсудить возможные перспективы учета и мониторинга климатических рисков в деятельности российских финансовых организаций.