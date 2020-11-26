ББР Банк ввел вклад «Чудесный Новый год» .

Новый депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на срок от 91 до 365 дней. Процентная ставка зависит от суммы и срока вклада и составляет 4,6—5,5% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.

Проценты выплачиваются на счет вклада в дату заключения договора.

При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке вклада до востребования.



Открыть вклад можно до 31 декабря 2020 года.