Оснований для вывода о наличии «пузыря» на российском рынке жилья нет, рост цен связан с восстановительными процессами, считает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Представитель регулятора напомнила, что опережающий инфляцию рост цен на первичном рынке недвижимости был характерен для России в 2018—2019 годах, но тогда он был связан с восстановлением ситуации после стагнации 2015—2016 годов.

«В настоящий момент, на наш взгляд, нет оснований делать вывод о наличии пузыря на российском рынке жилья, скорее можно говорить о продолжении восстановительных процессов», — сказала Юдаева журналистам.

«Доля ипотеки на российском финансовом рынке составляет всего около 7,4% ВВП, поэтому ускоренный по сравнению другими сегментами рост ипотеки является нормальной тенденцией», — отметила она. При этом первый зампред ЦБ добавила, что регулятор продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить снижения доступности жилья за счет роста цен на него.