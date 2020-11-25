Благодаря этому стратегическому партнерству клиенты теперь могут отправлять деньги в Россию в любом из 435 000 пунктов Ria по всему миру, чтобы адресат получил их в сети Юнистрим.

Переводы можно будет отправлять как в долларах США, так и в евро. Комиссия составит от 1% — в зависимости от страны отправителя.

В последние годы Россия стала активным получателем средств от трудовых мигрантов со всего мира. По данным ЦБ РФ, в 2019 году в Россию было направлено около 3,3 млрд долларов США. Объем переводов по сравнению с прошлым годом увеличился на 25%. В этом году пандемия коронавируса повлияла на рынок денежных переводов, но Юнистрим прогнозирует постепенное восстановление объёмов и последующий рост.

«Система Юнистрим ставит своей глобальной целью содействие процессам миграции как важному явлению с точки зрения мирового экономического развития. В последние годы мы наблюдаем достаточно активный рост трудовой миграции из России. Российские специалисты востребованы на глобальном рынке труда, благодаря чему растут объемы денежных переводов в Россию из-за рубежа. Наше сотрудничество с одной из крупнейших мировых систем денежных переводов Ria Money Transfer дает возможность обеспечить отличный сервис в широкой сети Юнистрим по всей стране», — отметил председатель Совета директоров Юнистрим банка Гагик Закарян.

Ria Money Transfer — один из крупнейших игроков на рынке денежных переводов, входящий в тройку мировых лидеров. Пункты обслуживания системы расположены в США, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии, Бельгии, Польше, Латвии, Турции, Грузии и многих других странах.

«Мы очень рады сотрудничеству с Юнистрим и готовы помочь им в расширении прав и увеличении возможностей российских мигрантов по всему миру, — подчеркнул Игнасио Рейд, главный операционный директор Ria Money Transfer. — Благодаря этому партнёрству мы сможем укрепить наше присутствие в России, чтобы лучше поддерживать экспатов, желающих отправлять деньги своим близким, а также в целом усилить роль денежных переводов в регионе».