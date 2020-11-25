Оптимизация институтов развития позволит обеспечить максимальную отдачу от использования такого инвестиционного механизма, создать благоприятный деловой климат для бизнеса, считает вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. Будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление в том числе структур, отвечающих за малое и среднее предпринимательство (МСП), кроме того, будет создан универсальный банк на основе МСП Банка и Банка ДОМ.РФ.

«Сложившаяся система институтов развития включала в себя порядка 40 организаций. Преимущественно это фонды, корпорации, кредитные организации, которые в свое время создавались для решения конкретных задач, например таких, как поддержка малого и среднего предпринимательства, производства экспортной продукции, жилищного и регионального развития, инновационных технологий», — сказал парламентарий.

К институтам развития можно также отнести региональные организации, которые создаются в виде фондов поддержки, региональных венчурных компаний, бизнес-инкубаторов, добавил он. Сейчас правительством РФ дан старт процессу трансформации действующей системы в единый инвестиционный блок, подчеркнул вице-спикер СФ. «Планируется, что дальнейшая роль институтов развития и в жизни регионов будет возрастать. Сегодня перед государством стоят масштабные цели и задачи по стабилизации и укреплению экономики, обеспечению комфортной среды проживания для наших граждан», — сказал политик.

Начатый оптимизационный процесс, по мнению Журавлева, позволит обеспечить максимальную отдачу использования такого инвестиционного механизма, как институт развития, в том числе «для создания социальной инфраструктуры, возведения жилого фонда, формирования благоприятного делового климата для бизнеса».