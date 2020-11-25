МВД России рекомендует не продолжать разговоры с собеседником по телефону, если он просит предоставить информацию о вашей банковской карте. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, после таких звонков рекомендуется обратиться в банк для уточнения информации.

«Обращаясь к гражданам, хочу отметить, что если на ваш телефонный номер позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и требует сообщить информацию о вашей банковской карте, то разумнее всего незамедлительно прекратить разговор, а затем перезвонить в банк по официальному номеру контактного центра — он обычно указывается на оборотной стороне карты. Или же обратитесь в ближайшее отделение финансово-кредитной организации лично», — сказала она.

Ранее сообщалось, что за десять месяцев количество преступлений с использованием IT-технологий в России с начала года выросло более чем на 75%. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщал, что рост киберпреступности объясняется не только доверчивостью граждан, но и пробелами в безопасности банковских систем, включая утечку данных о клиентах.