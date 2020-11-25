Экономика России достигнет докризисного уровня в середине 2022 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.

«Докризисного уровня экономика достигнет в середине 2022 года», — сказала она.



Согласно базовому прогнозу ЦБ, спад в российской экономике в 2020 году составит до 4—5%, в 2021-м ВВП вырастет на 3—4%, в 2022 году — на 2,5—3,5%, в 2023-м — на 2—3%.