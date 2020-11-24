Банки смогут открывать счета юрлицам и ИП удаленно с помощью единой биометрической системы (ЕБС) после принятия законопроекта о расширении сфер ее применения, пишут «Известия» . Об этом рассказали в «Ростелекоме». В компании добавили, что услуги по биометрии также смогут оказывать страховые и МФО. Какие именно продукты на базе ЕБС будут пользоваться популярностью, рынок определит самостоятельно с учетом новых возможностей по переводу в онлайн высокорисковых операций.

По словам директора департамента финансовых технологий ЦБ Ивана Зимина, с помощью биометрии можно будет идентифицировать и подтвердить полномочия представителя фирмы. Законопроект, позволяющий принимать на обслуживание юрлиц, находится в высокой стадии готовности, сообщил он.

В крупнейших российских банках поддержали доступ юрлиц и ИП к удаленному открытию счетов через ЕБС. Кредитные организации считают сервис востребованным. Биометрическую идентификацию можно будет применять для выдачи банковских гарантий и онлайн-кредитования. Возможность дистанционной идентификации клиентов при открытии расчетных счетов крайне важна именно в сегменте МСП, отметили в банках. Технология позволит снизить расходы, поскольку не будет трат на поездку курьера и оплаты его услуг.

По мнению экспертов, проверка личности представителя юрлица крайне востребована банками, особенно механизм нужен новым компаниям, у которых ранее не было открытых счетов в кредитных организациях. Сейчас ЕБС позволяет идентифицировать гражданина как физлицо, а значит, технических ограничений для определения его личности как уполномоченного какой-либо компании нет. Но дистанционное принятие на обслуживание по биометрии несет риски при корпоративных спорах. Вряд ли технология позволит решить проблему участия в денежном обороте фирм-однодневок, хотя у номинального руководителя юрлица будет меньше оснований ссылаться на свою непричастность к деятельности организации, полностью избавиться от этого канала вывода средств система не сможет, считают эксперты.