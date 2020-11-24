Женщины в сфере финансовой аналитики и экономики в Москве хотят зарабатывать больше мужчин, и работодатели готовы столько платить. В юриспруденции женщины опережают в ожиданиях и мужчин, и зарплатные предложения компаний. Такие тенденции выявил сервис по поиску работы SuperJob, изучив в ноябре зарплатные ожидания женщин и мужчин и предложения вакансий по 30 популярным профессиональным группам рынка труда в Москве и Санкт-Петербурге .

Зарплатные ожидания мужчин, живущих в Москве и Санкт-Петербурге и претендующих на работу в своих городах, в большинстве случаев соответствуют предложениям работодателей. В Москве женщины претендуют на зарплату ниже рыночной более чем по половине позиций, в Санкт-Петербурге — по 60% позиций. Для сравнения: мужские зарплатные «аппетиты» ниже средних рыночных предложений в Москве лишь по 13% позиций; в Санкт-Петербурге среди рассмотренных профессий нет ни одной, где мужчины просили бы зарплату в среднем ниже рынка. И если в Москве есть сферы, где женщины опережают мужчин в зарплатных ожиданиях, то в Санкт-Петербурге таких сфер пока нет.

В Москве мужчины в 2010 году заявляли заработок в среднем на 15% выше женщин, в 2014 году средний разрыв в денежных «аппетитах» снизился до 5%, в 2018 году вновь вырос до 9%, а сейчас скорректировался до 7%.

При этом женщины в финансовой аналитике хотят зарабатывать больше мужчин (100 тыс. против 95 тыс. рублей), и средние запросы женщин соответствуют той сумме, что предлагают работодатели. Аналогичная ситуация и среди экономистов: среднее предложение рынка труда совпадает с женскими запросами (по 75 тыс. рублей), мужчины же в среднем претендуют на 70 тыс. рублей в месяц.

Женщины-юристы в среднем просят больше денег, чем мужчины (85 тыс. и 80 тыс. рублей соответственно), но именно мужские запросы соответствуют зарплатным предложениям рынка труда Москвы.

Запросы женщин в Москве превышают запросы мужчин всего по трем позициям с разницей лишь в 5—7%, констатируют авторы исследования. Зарплатные ожидания женщин и мужчин равны в девяти профессиональных группах. В остальных сферах лидируют мужчины, и их отрыв более значительный: так, например, среди разработчиков «1С» и менеджеров по продажам зарплатные ожидания мужчин выше женских на 20%.

В Санкт-Петербурге в финансовой аналитике зарплатные ожидания женщин соответствуют рынку (80 тыс. рублей), но они ниже мужских (100 тыс.). Женщины и мужчины, работающие юристами, хотят получать по 70 тыс. рублей, но это несколько выше суммы, которую готов предложить рынок труда (65 тыс.).



В целом запросы женщин и мужчин в Санкт-Петербурге равны в восьми профессиональных областях; ни по одной рассмотренной позиции зарплатные ожидания женщин не превысили ожидания мужчин. Наибольший разрыв в зарплатных ожиданиях зафиксирован на позиции бизнес-аналитика: 30 тыс. рублей, или 30%, в пользу мужчин, и именно мужские ожидания соответствуют рыночным предложениям работодателей.