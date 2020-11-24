Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления Русского Ипотечного Банка Константина Бекова по делу о хищении средств вкладчиков. Об этом сообщили в суде.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании Бекову меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказала собеседница агентства.

Беков находится за границей, срок его ареста начнет исчисляться с момента фактического задержания.

Рассмотрение ходатайства о заочном аресте Бекова прошло в закрытом для представителей СМИ заседании из-за карантинных мер. Постановление Тверского суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции Московского городского суда.