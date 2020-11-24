Средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в России в 2020 году составил 11 882 рубля, средства получили более 900 тыс. семей. Об этом говорится в разработанном Минтрудом России проекте распоряжения Кабмина, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Численность семей, получающих в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, составила 907 272 семьи. Средний размер данной ежемесячной выплаты составил в 2020 году 11 882,28 рубля», — говорится в документе.

В проекте распоряжения уточняется, что по состоянию на 1 ноября объем израсходованных средств указанной субвенции составил 90,75 млрд рублей (72,3% от предусмотренного объема). Всего на эти цели в федеральном бюджете на 2020 год предусмотрено почти 126 млрд рублей.

«В соответствии с уточненными расчетами органов исполнительной власти 48 субъектов РФ, объем предполагаемой экономии средств субвенции составляет 8,56 млрд рублей», — указано в документе.



С 1 января 2020 года изменены критерии получения выплаты в связи с рождением/усыновлением первого ребенка. В настоящее время на выплату могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума. Выплата осуществляется до достижения ребенком трехлетнего возраста. Размер выплаты зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в регионе за II квартал предшествующего года.